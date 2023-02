Che tenerezza tanta eccitazione per i tre gol di Di Maria

Ma non pensate anche voi che l’Europa League sia una competizione troppo sottovalutata? Io ne sono fan da tempi insospettabili – chi mi legge lo sa – non è che la esalto ora soltanto perché le inglesi in Champions League hanno giocato degli ottavi d’andata da incubo e potrebbero salutare tutte (tranne forse il Manchester City, che però è inglese tanto quando il baronetto Beppe Severgnini). Sono ancora sbronzo per la doppia sfida tra Manchester United e Barcellona: vedere gli eredi di Pep e Messi illudersi, lamentarsi, provare a buttarla sulla rissa e poi prenderla dove piace a Jankto è stato un vero piacere. Ora tocca far fuori un’altra spagnola, il Betis, mentre l’Arsenal dovrà liberarsi dello Sporting Lisbona. Non so se sia stato l’addio di Cristiano Ronaldo o le cene di Ten Hag con Alex Ferguson, fatto sta che il manager olandese sta trasformando i Red Devils in una cazzutissima squadra sempre pronta a dare il sangue.

