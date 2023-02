“La Serie A riconquista i giovani, ora la sfida all'audience”. Parla Gandini

C’è voglia di basket. Anche se a prima vista non sembrerebbe, considerando il disinteresse della tv generalista e di certi quotidiani, pare proprio che qualcosa sotto canestro stia cominciando a muoversi. Lo raccontano i trenta mila biglietti venduti per le Final eight di Coppa Italia che si svolgeranno al Pala Alpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio e lo conferma Umberto Gandini, il presidente della Lega Basket: “Se guardo alle sedici società di Serie A posso dire che il basket italiano gode di buona salute, non stiamo attraversando un momento epocale, ma venendo da un anno a porte chiuse e un altro a capienza limitata, posso dire che stiamo ricevendo dei segnali positivi”.Il dato più significativo, tra quelli che ci racconta Gandini, è quello relativo al pubblico. Quando si entra in un palazzo si vedono sempre le stesse facce. Quelle che erano lì quando tutti eravamo ragazzi. Manca il ricambio generazionale dei tifosi si dice sempre. I ragazzi preferiscono l’Nba. Non seguono il nostro basket anche se magari ci giocano. Gandini con in mano i dati dell’ultima ricerca smentisce quello che era diventato un luogo comune: “La cosa più importante è che il nostro pubblico si sta ringiovanendo. Da un paio d’anni, compatibilmente alle chiusure per la pandemia, stiamo cercando di lavorare sui canali che intercettano di più i favori dei ragazzi. Stiamo cercando di cambiare un po’ la narrativa della pallacanestro cercando di intercettare un pubblico differente con interessi trasversali rispetto al basket. Ci stiamo privando muovendoci con la musica, il fashion, l’urban street e facendo una grande attività con i mezzi più vicini ai giovani come i social”.

