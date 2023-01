Una Supercoppa italiana da 7,5 milioni

Quanto vale il derby di Supercoppa italiana a Riad? Perché Milan e Inter vanno a giocarsi quella che per ragioni di sponsor è stata chiamata EA Sports Supercup, al King Fahd International Stadium di Riad, in Arabia Saudita? Una stracittadina che mette in palio il primo trofeo stagionale in Italia, per quello che sarà il secondo derby ufficiale disputato all’estero (dopo quello dell’estate 2011 in Cina sempre per la Supercoppa vinto dal Milan) e il terzo a mettere in palio una coppa (nel 1976 fu la finale di Coppa Italia, conquistata sempre dai rossoneri).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE