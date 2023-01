I ricordi di Schillaci: “Sogno ancora i rigori sbagliati con l'Argentina”

"L’exploit di Italia ‘90 è stato una sorpresa anche per me. Neppure chiudendo gli occhi, lo avrei potuto immaginare. Avevamo tutte le carte in regola per vincere i mondiali. Non sempre i più forti vincono". Gli occhi spiritati, Palermo e Messina, la Juventus di Agnelli e il calcio di oggi. Intervista a Totò Schillaci

Noi abbiamo un giocatore che gioca al calcio meglio di Pelé…Totò, Totò Schillaci”…Dai cori della curva Sud del Celeste di Messina alla Juventus di casa Agnelli e, un anno dopo, i mondiali di Italia ’90, di cui fu l’immaginifico eroe, con i suoi occhi spiritati, simbolo indelebile delle notti magiche cantate da Gianna Nannini. Salvatore Schillaci, detto Totò, più di duecento gol sparsi per il mondo, a distanza di oltre trenta anni ancora non si capacita della sua epopea.

“Non me l’aspettavo neppure io. Il calcio era la mia passione sin da bambino. Non sapevo fare altro che tirare calci a un pallone e avevo la testa ingombrata dai sogni. Da grande volevo giocare nella Juve, di cui ero diventato tifoso sin dai primi vagiti. L’exploit di Italia ‘90 è stato una sorpresa anche per me. Neppure chiudendo gli occhi, lo avrei potuto immaginare. Ho colto l’attimo del mio momento magico e sono salito sul treno che trasporta i sogni. Quel treno passa una sola volta nella vita. Bisogna farsi trovare pronti e avere anche un po’ di fortuna. Il grande merito, che mi riconosco, è di aver giocato, sin dall’inizio della mia avventura, tutte le partite, come se ognuna fosse quella della vita. Lottavo, segnavo, lottavo, senza un attimo di tregua. Poi ci sono gli anni speciali, come quello, dove ogni cosa che tocchi si trasforma in oro”.