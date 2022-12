L'Argentina ha vinto il Mondiale perché Maradona non c'è più

Francia durissima a morire, ma il vero fenomeno in campo è stato Mbappé. Adesso la Premier League ci salvi dalla retorica sudamericanista

La finale più apparecchiata di sempre è finita con la vittoria più prevista di sempre, anche se i fumi dell’alcol che mi avvolgono ormai da settimane mi fanno ammettere che è stata una partita bellissima, allucinante, roba da riempire i reparti di cardiologia per un mese, altro che vaccino anti Covid, e mi fanno anche confessare che Messi alla fine ha avuto ragione, persino su di me, sebbene il vero fenomeno visto in campo sia stato Mbappé: il numero dieci francese, aiutato dai cambi azzeccati da Deschamps, ha svegliato una Francia a lunghi tratti più bollita che influenzata, se l’è messa negli scarpini, ha recuperato gli argentini due volte e rischiato persino di vincerla da solo all’ultima azione dei supplementari.