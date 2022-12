Dopo la Ferrari si vince. Todt, Domenicali, Rivola: la vita continua anche senza il Cavallino

C'è chi è diventato presidente della Federazione internazionale e ceo di Liberty Media, ossia della Fornula 1. Quando finisce la vita a Maranello si aprono regolarmente nuove avventure. Gente considerata perdente poi vince in giro per il mondo

Questa volta John Elkann non ha estratto nessuna colomba dal cappello. Non ha trovato un nome nuovo e sorprendente come quando aveva scelto Benedetto Vigna, nominandolo amministratore delegato della Ferrari. Questa volta si è limitato ad affidare la Scuderia all’uomo di cui aveva smentito l’ingaggio meno di un mese prima, Frédéric Vasseur, ingegnere francese con un grande passato da corsa, ma senza l’appeal e il carisma di altri team manager in circolazione.