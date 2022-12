La Ferrari affida a Vasseur l'ennesima rivoluzione. Ma per vincere la strada è ancora lunga

Raccomandato dal capo di Stellantis Tavares, sarà Team Principal e general manager. Un’esperienza di oltre 25 anni nelle corse automobilistiche e la capacità di promuovere piloti di talento come Rosberg o Hamilton. Anche con l'Alfa Sauber non ha raggiunto grandi risultati. Toccherà a lui riorganizzare la Scuderia per rilanciarla. Basterà?

Quella che il 15 novembre era una voce priva di ogni fondamento, il 13 dicembre diventa realtà. In Ferrari sono fatti così. Prima smentiscono, poi annunciano. “Fred Vasseur entrerà a far parte della Scuderia Ferrari il 9 gennaio come Team Principal e General Manager”. Non c’è fretta. Aspettiamo pure ancora un po’. Lasciamo vuoto per più di un mese il posto più importante della Scuderia. Dopo le vacanze, con comodo. Tanto la macchina 2023 l’ha già fatta e finita Mattia Binotto. Quindi se la Ferrari l’anno prossimo non vincerà sappiamo già di chi sarà la colpa, se invece vincerà non avranno dubbi a raccontarci che la svolta è stata decisiva.