Walo-gol: Cheddira (l'italiano), alla conquista del Qatar con il Marocco

Storia e fenomenologia del bomber italo-africano del Bari, nato a Loreto, ma entusiasta di vestire la maglia dei Leoni dell’Atlante. Oggi in campo contro la Croazia

Segnatevi - in un Mondiale che potrebbe riservare sorprese, esplosioni di meteore e colpi di scena almeno nelle fasi iniziali - il numero 21 del Marocco. Questa maglia è indossata da Walid Cheddira, attaccante del Bari convocato a furor di gol nel Belpaese nella nazionale dei “Leoni dell’Atlante”, che esordiranno oggi contro i vicecampioni del mondo della Croazia. Un sogno che il giocatore descrive su Instagram con tre parole: “Dreams come true”. Bomber dei biancorossi e capocannoniere della serie B, sarà una delle frecce offensive della nazionale nordafricana in Qatar.