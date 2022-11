“All'Italia è mancata la scopa d'assi”. Parla Bruno Pizzul

"I Mondiali in Qatar? Io penso vivamente che avrebbero potuto risparmiarseli”, confessa sorridendo Bruno Pizzul, voce storica dal 1986 al 2002 della Nazionale italiana di calcio. “Non si rendono conto che un Mondiale giocato in inverno perde completamente il suo fascino. Una competizione storica, che ha visto protagonisti i più grandi interpreti del pallone, destabilizzata ancora una volta dal tintinnio del vile denaro”. Ma non era solo una scelta legata esclusivamente alle temperature estive, ritenute proibitive? “Ah giusto dove li fanno? – in Qatar diciamo – ma per favore dai, non esiste proprio. Speriamo almeno di vedere delle partite di livello”

