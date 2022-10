La variabile Mourinho nel futuro dell'Inter

Forse non un nemico, perché per gli interisti, José Mário dos Santos Mourinho Félix, anni 58, nemico non lo sarà mai, ma questa è di sicuro la prima volta da ex amico. Un caro ex amico che ti vuole bene ma non si farà toccare dalla commozione. A questa ha già pagato dazio all’esordio, al suo ritorno in Italia sulla panchina della Roma. Nell’anno sociale 2021-22 il mago Merli-Mou di Setubal si è già trovato al cospetto degli interisti, ma questa è un’altra faccenda. Allora, rientrato con gran clamore (come tutto quello che lo riguarda) in Italia, Mourinho è stato considerato ancora un vecchio, fraterno amico, a cui il popolo nerazzurro sarà per sempre debitore. Con lui, anche da avversario, mai niente di personale. E poi, nel solco del Triplete 2010, lo Specialone ha continuato a esaltare i tifosi dell'Inter, anche da gran capo giallorosso. Suo malgrado ovviamente: ne avrebbe fatto volentieri a meno. Tre partite, tre sconfitte della Roma. Due a San Siro, una all'Olimpico. La sua prima ri-apparizione a San Siro da avversario si verifica nei quarti di Coppa Italia, 8 febbraio.

