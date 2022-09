Milan e Inter chiedono al derby quanto valgono

Un derby così estivo mancava dall’agosto del 2009: era l’alba della seconda stagione di Mourinho, la più gloriosa della storia dell’Inter. Fu un bagno di sangue per il Milan di Leonardo, spensierato e fantasioso fino all’indisponenza. Un derby così trascurato, invece, non capitava da chissà quanto tempo: schiacciato dalla fine del calciomercato che ormai per molti addetti ai lavori non è più l’appendice del calcio giocato ma esattamente il contrario, scivolato a pagina 12 a causa delle alterne vicende societarie dei due club, pressato tra un irrilevante turno infrasettimanale e l’inizio della Champions, pigiato come i tifosi sulla metro lilla che stiperanno in massa un San Siro più templare che mai, al quinto tutto esaurito su cinque partite stagionali. Sta passando inosservato questo 233esimo derby di Milano tra i più stropicciati di sempre, eppure lui è lì che ci guarda dall’alto e ci giudica in silenzio: non è colpa sua, è colpa nostra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE