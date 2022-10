Il calcio e la logica dei soldi

In Francia va bene che vinca sempre il Paris Saint Germain, cosa che si capisce ormai allo scollinare del girone d’andata. Ma noi, che francesi non siamo, possiamo immaginare un mondo diverso. Quello dove all’esagerazione contrapponiamo le idee

Quando si parla di soldi, tutti restano a bocca aperta, come se i soldi fossero l’unica parabola di un sogno, un affascinante ragionamento, lento o veloce che sia. A me invece dei tanti soldi (sottolineo tanti) non frega niente, e quando il discorso si porta sul tanto denaro (ancora tanto!) comincio a canticchiare una canzone. Sarà una mia debolezza, non si può escludere.