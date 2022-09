Un'inchiesta di Libération accusa il patron del Psg Al Khelaifi di corruzione e sevizie

Il numero uno del club parigino avrebbe fatto incarcerare e torturare per dieci mesi l'uomo d'affari franco-algerino Tayeb B. La vittima era “colpevole” di possedere materiale scottante legato all’assegnazione dei prossimi Mondiali di calcio, nel quale figurava anche il presidente qatariota

Parigi. Nasser al Khelaifi (Nak), presidente del Paris Saint-Germain, si trova immischiato in una brutta vicenda di sevizie e ricatti che ha come vittima un imprenditore franco-algerino in possesso di informazioni potenzialmente compromettenti sul dirigente qatariota.