Era l'anno giusto per l'unico sovranismo buono, quello del calcio

Invece giovani come Casadei e Scamacca vengono venduti all'estero: i loro club hanno preferito monetizzare subito anche se l'assenza dell'Italia al mondiale natalizio del Qatar gli avrebbe dato l'occasione per affermarsi in patria

Cesare Casadei, chi è costui? Non un candidato al Parlamento a caccia di un seggio sicuro, ma comunque un simbolo anche per politica e società italiane. Cesare Casadei, classe 2003, nato a Ravenna, è un giovane centrocampista dell'Inter, campione d’Italia con la Primavera. Il giovanotto sta per passare da Milano a Londra, dall’Inter al Chelsea: ci sono cinque milioni tra domanda e offerta, ma la trattativa è avanzata. Perché un giovane talento non resta qui? Perché nell’unico ambito in cui avremmo dovuto esercitare un po’ di sano sovranismo, in questo anno sociale 2022-23, invece, come al solito, abbiamo seguito la via dell’internazionalizzazione, delle frontiere non aperte, di più, spalancate, delle seduzioni straniere?