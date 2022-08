Parte la Serie A, l'inutilità di un pronostico a Ferragosto

Il Milan resta giovane, Inter e Juve puntano sull’usato sicuro. Mou ci riprova. Napoli tutto da scoprire. Il Mondiale in Qatar dividerà in due fasi il campionato

L’inevitabile grigliata di Ferragosto deve muovere da due premesse. Primo: è un po’ inutile fare pronostici per un campionato spezzato in due tronconi dal Mondiale autunnale e spalmato da agosto a giugno, record di durata nella storia della serie A. Secondo: è un po’ inutile fare pronostici a venti giorni dalla fine del mercato, con molte squadre che al primo pareggio in casa si getteranno sullo shopping isterico e compulsivo. Prendiamo per esempio il Napoli: al momento in cui scriviamo, gli mancano ancora tre o quattro titolari e non è chiaro nemmeno chi sarà il portiere. È una griglia di partenza più da MotoGP che da Formula1, con le prime posizioni pronte a essere stravolte già alla prima curva. Detto ciò...