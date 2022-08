L'amichevole Roma-Shakhtar è una lezione per chi blatera di “calcio etico”

I soldi devoluti in beneficienza per i rifugiati ucraini serviranno per cibo, cure mediche e assistenza all'infanzia. Prenda appunti chi pensa che solidarietà significhi mettersi in ginocchio copiando gesti di militanza

Nel calcio italiano inguaiato da un sistema economico insostenibile e tenuto insieme dalle toppe messe dai fondi americani, le serate come quella di domenica scorsa all’Olimpico di Roma sono una ventata d’aria fresca. Dopo un tour in Olanda, la più importante squadra del Donbas, lo Shakhtar Donetsk, ha proseguito il ciclo di amichevoli europee sfidando la Roma di José Mourinho. Il ricavato della partita giocata davanti a 60 mila spettatori – roba che, in tempi di fuga dagli stadi, non si vede nemmeno in piena corsa Champions League – è stato devoluto in beneficenza per sostenere lo Shelter Centre Arena di Leopoli.