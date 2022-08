“Gli uomini si arbitrano così”. Parla Maria Beatrice Benvenuti, fischietto del rugby

Per anni, per secoli, il fischietto è stato lasciato in mano agli uomini quando si trattava di arbitrare competizioni maschili importanti. Finalmente la svolta: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima direttrice di gara donna nel calcio di Serie A. La sua entrata in scena è stata accompagnata da titoli di giornali e servizi televisivi ovunque. Nel rugby già un’altra sua collega, Maria Beatrice Benvenuti, ha sperimentato le gioie e i dolori di governare in campo gli uomini. Maria Beatrice è una donna forte, determinata, sa il fatto suo. La sua vita professionale (ma non solo) è un susseguirsi di scelte di carattere, di momenti in cui ha abbattuto il muro degli stereotipi e delle convenzioni. Il suo primo lavoro lo ottiene a 16 anni ed è proprio quello di arbitro di rugby. Ma Maria Beatrice si è affermata anche nel campo accademico: laurea con 110 e lode in scienze motorie e adesso è ricercatrice in medicina sportiva ad Oslo. Il suo ambito di studio? Come le donne possono fare attività fisica in gravidanza. Maria Beatrice ha anche trovato il tempo per un terzo lavoro come HR per un’azienda che cerca ingegneri petroliferi. Il rugby e il fischietto rimangono il suo primo amore. Tra le competizioni più importanti che ha diretto ci sono 3 Coppe del Mondo e 2 Olimpiadi come unica rappresentante italiana, 2 Universiadi, 19 World Rubgy Sevens Series. Con i suoi 29 anni è il più giovane arbitro internazionale di rugby.

