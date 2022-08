Finalmente non ci si inginocchia più prima delle partite

Con Crystal Palace-Arsenal di venerdì sera è ricominciata la Premier League, e io già mi sento meglio, come quando ritrovo la mia bionda al pub. Benedetto Mondiale autunnale – non per il Mondiale in sé, che pure vinceremo, una bestemmia giocato a novembre e in Qatar – che fa iniziare prima del solito il campionato per cui vale la pena di essere ogni tanto sobri. Troppa grazia, l’evento dell’anno è iniziato con una notizia che segna un inizio di ritorno alla normalità: i capitani delle squadre inglesi hanno deciso che i giocatori non si inginocchieranno più contro il razzismo prima dell’inizio di ogni partita, ma lo faranno soltanto in alcune occasioni particolarmente significative. Finisce finalmente la sottomissione all’inutile gesto marxista dei Black Lives Matter, ormai più sputtanati degli accordi elettorali del Partito democratico italiano: ci si è finalmente resi conto che il teatrino ha perso gran parte del suo significato, e se possibile ha contribuito a dividere ancora di più tifosi e giocatori, costretti ad applaudire un gesto oggettivamente inutile a combattere il razzismo.

