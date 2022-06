Il nuoto italiano porta a casa medaglie e il merito è anche di chi comanda

Che “uno vale uno” e che il limite dei mandati sono delle boiate pazzesche (copyright rag. Ugo Fantozzi), l’hanno capito gli stessi propugnatori, cioè i Cinque stelle. Il talento, se c’è, va liberato e valorizzato e non rispedito in panchina per statuto. Per approfondire il tema e trarne qualche lezione, possiamo osservare quanto è accaduto alla Duna Arena di Budapest dove si sono appena conclusi i Mondiali di nuoto (in piscina, altrove continuano). La squadra italiana ha chiuso la diciannovesima edizione con un medagliere record: cinque ori, due argenti, due bronzi. Pensavamo (quorum ego e mi cospargo il capo di cenere) che sarebbe stato difficile superare il primato di Gwangju (Corea del sud) 2019: tre ori, due argenti e tre bronzi. Il dato interessante è che c’è un costante miglioramento. A Budapest, nel 2017, le medaglie erano state sei, tre ori e tre bronzi.

