Al via i Mondiali di nuoto a Budapest. Pellegrini ha un erede, si chiama Paltrinieri

Federica non c’è, è andata via. Però torna, almeno come nume tutelare. In un recente (e cordiale, riferiscono le cronache) incontro con la Federnuoto, la Divina ha accettato di interpretate il ruolo di testimonial agli Europei 2022, Roma 11-21 agosto. Eh sì, perché il primo Mondiale di nuoto dal 2003 senza Federica, da oggi in piscina a Budapest, si è infilato dove non dovrebbe stare, nell’anno degli Europei. Federica non c’è, è andata via. Il costume che indossa in questi giorni la Divina non è quello strizzato da gara in materiale futuristico ma quello da spiaggia, comodo e bianco, nelle immagini di Instagram durante il rapimento/addio al nubilato a Formentera. Sul costume spicca “bride to be”, futura sposa. Nel suo immediato futuro non troveremo statistiche con passaggi e record ma pubblicazioni e partecipazioni per il matrimonio con Matteo Giunta, il programma dopo l’estate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE