Milan o Inter? Uno scudetto vale in eterno

Se la perfezione fosse un gesto, sarebbe uno scatto di Leao, una girata fulminea di Lautaro in area di rigore. Sarebbe una chiusura in scivolata in diagonale di Tonali, una piroetta di Barella. Se la perfezione fosse un gesto sarebbe un volo sospeso, quello di Maignan, oppure una finta di corpo di Brozovic, un cross arcuato di Perisic, una corsa imprendibile e un tiro dritto come una pallottola di Theo Hernandez. Se la perfezione fosse un gesto avrebbe la mano alzata di Pioli a indicare la strada o il dito tremante di Inzaghi a segnalare un pericolo. Se la perfezione fosse una squadra avrebbe la maglia di Milan e Inter, con righe rossonerazzurre, un team impossibile come tutte le cose perfette. Perché la perfezione non esiste, nemmeno in ogni protagonista che abbiamo succitato, pieno di difetti come lo siamo tutti.

