Il Milan non è la squadra più forte, ma è un treno che fila dritto

La pigrizia della nostra categoria, che spesso e volentieri si aggrappa a stantìe ricorrenze per mancanza di idee migliori, ha ridotto la lunga settimana preparatoria a Verona-Milan ai due fatali precedenti del 1973 e del 1990: come se Rafael Leao non dormisse la notte ripensando al signor Rosario Lo Bello, come se le giornate di Theo Hernandez venissero intossicate dal tormento dei cinque gol di Livio Luppi, Paolo Sirena e Franco Bergamaschi. Più istruttivo, semmai, raccontare il diritto della medaglia: allo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona nel 1987 Arrigo Sacchi sfuggì all'esonero precoce pilotando il suo primissimo Milan a una vittoria per 1-0 che cambiò il verso della stagione e della storia rossonera; allo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona nel 2002 Carlo Ancelotti trovò sull'erba un'altra vittoria primaverile, sempre in rimonta, che servì a qualificare il Milan alla Champions dell'anno successivo, finita in gloria a Manchester.



