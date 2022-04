Pioli e Inzaghi, il valore di essere buoni

L’errore madornale, la sconfitta assurda, le lacrime di Radu, il garbo di Inzaghi nel contenere a parole tutta la sua amarezza, proteggendo la squadra. Qualcosa dice che tutto sia deciso, qualcosa risponde che molto è ancora aperto. Inzaghi ci è già passato, quando sembrava finito si è rialzato andando a vincere a Torino contro la Juventus, in una di quelle notti dove è indistinta la differenza tra la paura, il coraggio e la fortuna. È lì che si è scoperto (noi lo abbiamo fatto) tosto e senza tutte quelle incertezze che ognuno gli vedeva appese a ogni capello. Il calcio, si sa, è materia psicologica, e nell’Inter, prima del successo contro la Juventus, la distanza tra il cuore e il cervello si era fatta lunghissima. Inzaghi è stato quello che di fronte alle critiche ha ribattuto senza ribattere, come un sordo che risponda all’unico rumore che conosca: il silenzio. In questa forma di resilienza, più o meno spontanea, ha aggiunto valore alla sua sostanza di allenatore. Quale sarà la reazione dopo la notte orribile di Bologna? Riuscirà ancora a far giocare il suo calcio, fatto di linee dritte, geometrie precise dentro spazi profondi? Gli resterà del tempo oppure, dietro il calcio mancato di Radu, è sfumato anche quello? La risposta è nelle mani di Stefano Pioli, il capolista. I due si assomigliano nella serietà e nel rispetto degli avversari.

