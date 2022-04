Lunga vita allo spezzatino in Serie A

All’improvviso, nel mezzo di una sonnacchiosa settimana pre-pasquale, viene fuori l’insopprimibile urgenza: occorre che d’ora in avanti le tre principali candidate allo scudetto – Milan, Inter e Napoli in ordine di classifica – giochino allo stesso giorno e alla stessa ora. Torneremo tra poco sui motivi alla base di questa richiesta. Prima è importante ricordare che la questione era saltata fuori già nel 2018, nelle ore della volata finale tra Napoli e Juventus, poco prima dell’episodio dello scudetto “perso in albergo” a Firenze dal Napoli che la domenica pomeriggio aveva pagato il prezzo dell’afflizione per la celebre Inter-Juve 2-3 consumatasi la sera prima a San Siro. La Lega aveva preso tempo e poi aveva concesso il contentino della contemporaneità solo nelle ultime due giornate, quando ormai il discorso scudetto era già abbondantemente chiuso. Allo stesso modo, la Lega prenderà tempo anche stavolta. C’è un comunicato ufficiale dello scorso 14 luglio che stabilisce l’obbligo della contemporaneità solo all'ultima giornata, e già qui ci sarebbe materiale a sufficienza per riflettere sul vizio italico di voler cambiare le regole in corsa nonostante fior di contratti e regolamenti, che tanto “non si fa torto a nessuno”. Il torto invece potrebbe esserci dal punto di vista economico: è tutto da vedere, per esempio, se Dazn farebbe più ascolti con una mega-Zona Gol oppure valorizzando il più possibile il singolo evento (lo stesso discorso vale anche per gli sponsor della Serie A). Per tacere del timore di possibili disservizi tecnici, visto che a inizio stagione l’app è andata in panne a causa della concentrazione di accessi nei momenti più trafficati. Quindi è assai improbabile che la Lega possa fare strappi alla regola: oltretutto, al momento risulta complicato anche solo stilare il calendario delle ultime cinque giornate, legato alle finaliste di coppa Italia e al cammino europeo della Roma.

