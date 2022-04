Il calcio e la dolce poetica del nulla

Per i nostalgici il calcio non possiede più la poesia di una volta. Anche se la poesia non è mai quella di ieri, né quella di domani: la poesia è di sempre. Ed è operazione dannosa e inutile cercare non solo di dare una scadenza ma anche dei significati. Che esistono, per carità, ma non posseggono maggior valore a seconda del tempo in cui vengono raccontati e soprattutto non sono così importanti. Per qualcuno di molto ispirato, le cui iniziali stanno per J.M. (non è difficile risalire al suo nome per intero), addirittura la poesia “non dice nulla ma ordina semplicemente le diverse opzioni”.

Magnifica interpretazione, sorprendente rivelazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE