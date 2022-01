Lo spirito di Veltroni si è impossessato di Infantino

Ho esagerato con la bionda, l’altra sera, alla fine ero dolorante manco mi avesse preso a cazzotti. Capitemi, però: era domenica sera, stavo guardando Milan-Juventus, se non mi fossi sbronzato non ne sarei uscito vivo. Al fischio finale di quella partita sul livello della bassa quarta divisione inglese ho pensato a quelli che da qualche tempo provano a sostenere che il livello della Serie A è tornato alto, che le partite in Italia sono divertenti e che se Gosens e Vlahovic non sono andati al Newcastle vuol dire che l’Inghilterra fa schifo. A quel punto ho stappato il brandy, anche perché avevo da poco letto l’intervista al presidente della Figc, Gabriele Gravina, che dopo avere definito “un atto di responsabilità” l’idiozia dei 5.000 spettatori a partita ha aperto all’idea di playoff per il campionato italiano. Ho brindato a lui: finalmente un po’ di sincerità, ammettere che la Serie A ha bisogno di intrattenimento extra per risultare interessante, come se fosse la Championship, la nostra Serie B, o uno sport americano a caso, è notevole.

