Le assurdità del pallone. Ma se i soldi ci sono, allora fateci divertire

Non c’è niente di più appassionante e allo stesso tempo privo di logica dell’elezione del pres… Ah no, invece c’è: il calcio, ovviamente. Appassionante va da sé, privo di logica è l’altra innegabile evidenza. Ad esempio il prossimo weekend, che se Dio vorrà non avrà più nemmeno il diversivo delle “chiame” per il Quirinale, sarà senza campionato: c’è la famigerata “pausa nazionali”. Soltanto che la Nazionale italiana nemmeno gioca: neanche una amichevole noiosissima contro le Isole Faroe. Così assurdo, che sembra la posizione di Beppe Conte sull’elezione del capo dello stato. Roberto Mancini s’è dovuto inventare uno “stage Nazionale” a Coverciano di tre giorni per dare l’idea che un motivo per fermare la serie A ci fosse. Ma è così palesemente destituito di fondamento, lo stage, che è stato convocato persino Balotelli. Sono le regole imperscrutabili del calcio professionistico sottoposto alle angherie delle federazioni. Ad esempio, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, va da tempo sostenendo la necessità di giocare i Mondiali ogni due anni: il motivo vero è cercare di raddoppiare gli incassi delle federazioni (e delle televisioni), lui invece ha costruito questa narrazione vagamente etica in base alla quale il torneo biennale darebbe da mangiare anche ai paesi poveri. Ma forse si è dimenticato del Qatar.

