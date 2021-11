Paulo Dybala, fantasista in libertà

Il numero 10 della Juventus non ha mai completamente accettato la supremazia calcistica e d’immagine di Cristiano Ronaldo. Ma adesso che il portoghese ha lasciato Torino ha trovato il giusto grado di libertà per scatenare il suo estro e per fare la differenza

Non si capisce mai quale sia lo scopo di un fantasista, se la vittoria, una palla in fondo al sacco oppure, semplicemente, la libertà. L’obiettivo del fantasista Cristiano Ronaldo pare ormai abbastanza certo. Il portoghese intende perpetuare se stesso, prolungare il suo mito fino all’eternità. Che poi questa ambizione coincida con il risultato della squadra in cui si trova è un altro discorso, che depone a favore sia del giocatore che della squadra. In sintesi, chi ha Ronaldo possiede un fenomeno il cui narcisismo si specchia nella vittoria del gruppo. A Torino lo specchio davanti a CR7 non rifletteva più, squadra e giocatore non si amavano quel tanto che serve per stare insieme. Il ritorno di Allegri, uomo improntato alla chiarezza, ne ha favorito l’addio, del resto ampiamente giustificata sul piano finanziario. Su quello tecnico il livornese ha fatto una scommessa che cominciava da un assunto psicologico: la sofferenza di Dybala nei confronti di Ronaldo.