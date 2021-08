Pedro “ha passato ponte”. Storia ribelle di chi ha varcato il Tevere

C’è una vecchia espressione romana che racconta una riottosità a mescolarsi: “passare ponte”, verbo trasteverino per sottolineare l’irriducibilità del tredicesimo rione quando si trattava di entrare nel resto della città. Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma ha passato ponte, audace primo accordo di Lotito con Trigoria. Per le statistiche è il settimo passaggio diretto di giocatori dalla Roma alla Lazio. All’inverso se ne contano tre (Lazio più liberal o meno sanguigna?). In totale sono 25 i giocatori col doppio spid romano. Nel 2014 l’artista Flavio Favelli sulla facciata dell’ex deposito del Porto Fluviale a Ostiense aveva messo in sequenza 150 mq di figurine giallorosse e biancocelesti passate all’altra sponda, forse il manifesto più violento attaccato a Roma dagli anni 70. Un’idea, il passaggio tra club, in sé mai gradita dalla piazza, per cui esiste una gradazione del fastidio – moderato, scaramantico, indisposto, inaccettabile – comunque dai confini labili, come un dado truccato.

