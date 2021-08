Il calcio al centro

Non si è special per caso, e Mourinho insediatosi nella capitale ha dimostrato di aver capito tutto anche nella scelta del real estate, collocandosi in uno dei più fantasmagorici palazzi cittadini, quello Taverna. L'allenatore della Roma ha dimostrato skills anche immobiliari, evitando di finire nelle varie camillucce e olgiate e nei (peggio) casalpalocchi cari ai calciatori più solventi. Certo, ci vorrebbe, o forse c’è, una psicogeografia dei forestieri sportivi a Roma. Si sa che Jacobs, desenzanese-texano, sta al Fleming: mentre col centro storico gli atleti hanno sempre avuto una relazione complicata (ma ultimamente è più in voga).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE