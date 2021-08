Equilibrio tedesco, per il Bayern stavolta sarà dura. Breve guida alla Bundesliga 2021/2022

I pluricampioni di Germania perdono pezzi in difesa e il loro unico investimento è Nagelsmann, mentre le rivali si rinforzano. Tutto quello che c'è da sapere sul prossimo campionato

Da nove anni la storia in Germania si ripete: con più o meno difficoltà, alla fine il Meisterschale lo alza il Bayern Monaco. Egemonia totale: delle 58 edizioni fin qui disputate della Bundesliga, ben 30 sono state vinte dai bavaresi. I secondi, i due Borussia, sono a cinque. La crisi legata alla pandemia ha anche ampliato il divario economico con gli altri club. Dato confermato dai circa trenta milioni spesi per strappare l’allenatore al Lipsia secondo in classifica. Julian Nagelsmann, anni 33, professione allenatore del club tedesco più vincente e nobile di sempre.