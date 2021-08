Timanovskaya è salva, ma la Bielorussia è ormai impoverita in tutto

Krystyna Timanovskaya è in salvo, ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia e nei prossimi giorni dovrebbe lasciare Tokyo per raggiungere Varsavia, come hanno fatto tanti oppositori bielorussi prima di lei. Timanovskaya è un’atleta, ha partecipato alla batteria per i cento metri e avrebbe dovuto correre ieri nelle batterie dei duecento. Ma non è accaduto, perché aveva contestato la decisione dei suoi allenatori di iscriverla alla staffetta 4 per 400, a sua insaputa, senza un allenamento adeguato. Lo aveva fatto pubblicamente, avanzando una critica sportiva, ma che il regime, che non ammette critiche, ha preso per politica. Perché in Bielorussa ormai tutto è politico, tutto deve funzionare per tenere in piedi Lukashenka che da un anno è il presidente illegittimo della nazione. Ma perché il suo potere vada avanti, il dittatore ha costruito una fortezza, che va dal governo, alle forze di sicurezza, fino allo sport. Dopo le critiche, il regime ha ordinato di riportare a Minsk Timanovskaya, sono stati i suoi allenatori a comunicarglielo, a dirle che non c’era nulla da fare, che le sue condizioni emotive non erano buone e sarebbe dovuta tornare immediatamente a casa e, se si fosse opposta e avesse reso la decisione pubblica avrebbe finito col suicidarsi. Ma Timanovskaya non è stata visitata da nessun medico che potesse accertare il suo stato di salute mentale, era chiaro che si trattasse di una decisione presa dal regime, si è rifiutata di partire e ha deciso di rendere pubblico il suo caso, che si somma a una lunga fila di pericolosi sequestri, soprusi e violenze perpetrati da Minsk. Grazie alla polizia di Tokyo e al Cio, il Comitato olimpico internazionale, l’atleta non è partita e ha potuto chiedere asilo alla Polonia.

