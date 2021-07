Il globalismo del golf a Tokyo. L'Italia cerca la buca vincente

Tenete d'occhio il golf olimpico. Agli affamati di medaglie potrebbe arrivare qualche buona sorpresa. Perché Guido Migliozzi e Renato Paratore, i due golfisti azzurri a Tokyo, sono giovani, competitivi, aggressivi sul campo nel momento in cui possono attaccare e conservativi quando bisogna far passare qualche momentaccio. Hanno vinto entrambi sul circuito europeo, due tornei a testa. Come vittorie in denaro Paratore è avanti, con tre milioni di euro, contro i poco più di due di Migliozzi. Paratore può vantare la vittoria, ora da considerare come un precedente quasi simbolico, alle Olimpiadi giovanili in Cina. Migliozzi arriva da un recente solidissimo quarto posto allo US Open, forse la gara più dura, per il modo in cui vengono resi difficili i campi, tra tutti i vari circuiti professionistici. La gara è individuale, ma i due italiani sono affiatati e si sosterranno psicologicamente a vicenda.

