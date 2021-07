Il Mancio in cima al mondo

E’ l’eroe di questo campionato europeo. Da Putin a Wall Street, le grandi potenze lo cercano per assegnargli incarichi di prestigio, non solo sportivi. Draghi, dice l’Innamorato fisso, può riportarlo alla sua vera vocazione

Dopo la finale di Wembley definita la la più bella partita della storia (di tutti gli sport), Roberto Mancini entra nella classifica degli uomini più famosi del pianeta. Il governo decide di quotare la Nazionale azzurra a Wall Street. Prima squadra di una nazione a intraprendere questa strada. Presto seguiranno: Brasile, Argentina, Malta, Messico, Bermuda, Tobago. Il presidente della Consob si dimette per protesta: non era contro l’iniziativa, Anzi… Voleva che gli azzurri fossero quotati alla Borsa di Milano. Dimissioni respinte dopo una cordiale telefonata con il “Mancio” che lo convince a rimanere al suo posto. In cambio Mancini gli promette: “A Milano faremo quotare la Under 21 e la Nazionale femminile”. Il presidente Consob più che soddisfatto riprendere con più slancio il suo ruolo. E aggiunge: “Mister! Farò in modo che tutte le partecipate dello stato abbiano in portafoglio azioni delle nostre nazionali”.