Otto match memorabili in attesa degli ottavi di Euro 2020

La borraccia avvelenata di Maradona, lo scandalo in Sud Corea, la Geyser sound. Guida storica della lotta a 16: sabato al via per Euro 2020

Balla il Camerun, segna Baggio, fischia Moreno. Sulla carta gli ottavi di finale sono il turno più ‘tiepido’ della fase a eliminazione diretta di un grande torneo. E il più raro: tenuto in cantina per quasi cinquant’anni ai Mondiali, oggi arriva alla seconda edizione in assoluto agli Europei. Eppure la grande storia del pallone è passata anche per di qua. Dall’archivio, un Bignami di otto match memorabili. Prima degli otto che da sabato accenderanno Euro 2020.