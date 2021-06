Euro 2020, ci mancava la geopolitica del pallone

Wembley nega alla Figc 30 biglietti in più ("Siamo alle ritorsioni"). Ceferin sospettato di voler sostenere Orbán per poi candidarsi in Slovenia. I sospetti inglesi sull'asse Draghi-Merkel contro BoJo. Così gli Europei si sono trasformati in un mezzo intrigo internazionale. O forse no

I più smaliziati, alla favola bella della fraternité européenne, del torneo itinerante per celebrare i 60 anni della manifestazione, fin dall’inizio avevano creduto ben poco. Ché dietro alla retorica dell’embrassons nous per Euro 2020 c’avevano anzi visto la perfida genialità di Michel Platini, che distribuendo le partite tra 11 paesi diversi, anziché accontentarne uno per inimicarsi tutti gli altri, nel 2013 seppe ingraziarsi i suoi elettori per ottenere di lì a due anni la riconferma alla guida dell’Uefa. Ma forse neppure questa fonda di disillusi avrebbe immaginato che si sarebbe finiti così, con un clima di sospetto e di tensioni diplomatiche che neppure Intrigo internazionale. E così quando ieri, dagli uffici della Figc, si sono visti negare dal comitato organizzativo di Wembley un carnet di 30 pass aggiuntivi per membri dello staff e autorità al seguito della Nazionale in vista degli ottavi di sabato, hanno sgranato gli occhi: “Siamo alle ritorsioni”.