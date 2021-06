Danza con maschi tossici. Weekend davanti all'Europeo di uno che non ne sa niente

Il calcio, regno eletto dell’insulto omofobo e razzista, degli sputi da cecchino, delle snariciate nel gomito Covid-friendly, dei culi di marmo inquadrati in slow motion erotico, degli insulti all’arbitro alla squadra avversaria al negher milionario o allo zingaro in campo, e dei tifosi ignorantissimi che perdono i sensi e l’intelletto e ballano come scimmie urlanti, s’è trasformato per qualche ora nel luogo inclusivo per eccellenza, we are the world, we are the children, lasciamoci contagiare dall’amore e dall’umanità, siamo tutti fratelli e balle varie. Com’è successo? Con un dramma e un miracolo, come direbbe un cronista brocco, che sarei io.

