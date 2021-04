Da Viani a Rozzi, di Superlega si parlava già negli anni Sessanta

L’idea, il sogno, l’incubo, la follia, la rivoluzione, il colpo di stato – chiamatelo come vi pare – parte da lontano. Affonda le radici in quel calcio remoto e oggi idealizzato, con i numeri dall’1 all’11 e i portieri coi maglioni di lana, passando con un colpo di spugna sulle partite truccate, le porcherie arbitrali mai smascherate per assenza di telecamere, i caffè corretti con doping artigianale. Oltre mezzo secolo fa, nel 1964, il direttore tecnico del Milan Gipo Viani dichiarava a Forza Milan, la storica fanzine rossonera, quanto segue: “Ci vuole un campionato europeo, il campionato del MEC. L’ideale del calcio del futuro è quello di poter fornire un super spettacolo. Ma non vi accorgete perché la gente diserta lo stadio? Date al pubblico un Real Madrid, un Benfica, un Dukla Praga, un Dundee e vedrete che gli stadi torneranno a riempirsi, anche senza i ribassi dei prezzi. Provate a formulare un campionato con la Honved, l’Everton, il Norrkoping, cioè con tutte le migliori squadre europee... Si potrebbe fare in modo di concatenare campionato italiano e campionato europeo, con l’intensificazione dell’attività calcistica delle squadre. Cosicché ogni società dovrebbe disporre di un numero congruo di giocatori, e ciò servirebbe a valorizzare molti giovani che oggi, purtroppo, non possono essere convenientemente lanciati e languiscono, anche per mesi, tra le riserve”.

