Tranquilli, la Superlega avrà gli arbitri. Bravi e ben pagati

Tra le varie minacce subito partite all’indirizzo dei dodici club ribelli c’è stata quella delle Federazioni nazionali: e gli arbitri dove li prendete? Perché è chiaro che, anche in epoca di Var e di goal line technology, un arbitro (e i suoi assistenti) ci vuole. Poiché i fischietti sono membri tesserati delle singole Federazioni e non personal trainer da prenotare quando si vuole, il problema è serio: se viene loro negata la possibilità di dirigere le partite della Superlega, chi lo farà? In realtà, la minaccia di lasciare le partite senza fischietti è un’arma spuntatissima: un arbitro sa bene che a 45 anni – poco più o poco meno, dipende da bocciature e deroghe – la sua carriera è finita. Davanti alla prospettiva di un lauto compenso che lo possa sistemare per il resto dell’esistenza non faticherà ad accettare. Succede già negli altri sport, dove – è il caso dell’Eurolega – arbitri pensionati in patria vengono contrattualizzati. Risultato: si divertono e guadagnano parecchio e pazienza per il “legame” sentimentale con la federazione d’origine.

