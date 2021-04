Il calcio territoriale, sociale è già cambiato. Ma perché buttarlo per un futuro fatto di highlights?

Ad esempio qualche giorno fa è partita da Firenze, destinazione Dubai, una copia in 3D del David. Grande e grosso tanto quanto, però forse anche più bello dell’originale e in grado di fatturare un sacco di euri in tournée. Anche più di quelli che attirerebbe a Firenze, città del resto atrofizzata dal vecchismo, persino nel calcio: alla Viola tocca giocare, per dire, in uno stadio inadeguato di cent’anni fa. E dunque, perché non dovrebbe andare bene, essere più ricco e più bello da guardare, un clone in 3D del football come lo abbiamo conosciuto finora – almeno dal Dopoguerra – in ogni città e borgo, meglio se depresso e industriale, d’Europa? O come abbiamo immaginato che venisse giocato di là dell’oceano, tra il Rio de la Plata e Rio de Janeiro? Quel calcio che i cinici chiamano romantico, e i romantici invece “pane e salame”, è stato per intere generazioni e popoli di maschi la felicità imparata nei campetti di periferia o di parrocchia. Il momento liberatorio di poter “pensare con i piedi”.

