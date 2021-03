Un San Siro tutto verde

La brusca frenata imposta al progetto del nuovo stadio di Milano dal sindaco Beppe Sala (“Penso che finché in particolare l’Inter non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme”), che ha provocato una indispettita risposta della proprietà cinese del club (“FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato”) con minaccia tra le righe di fare altre scelte sono oggetto di un intrigo che appassiona i tifosi, gli analisti finanziari e in generale i cittadini, chiamati al voto in autunno. Si vedrà allora se la scelta dell’amministrazione, in realtà chiara da tempo anche proprio per la scadenza elettorale, sarà stata vincente. Il destino del Meazza è un argomento divisivo in grado di spostare voti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni