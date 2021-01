Politica dello stadio

Le rime di Jacopo Pensa, avvocato milanese di lunga storia e fama e con la passione per quelle baciate, mettono sempre allegria. Accade generalmente a fine anno, quando le regala ad amici e clienti (tra i quali Attilio Fontana). Ne ha fatto anche un volumetto, chiamato “Nel paese del diritto c’è talvolta buio fitto” (Edizioni Le Lucerne), che si trova non solo in libreria ma sui tavolini dei salotti delle istituzioni, degli studi legali e della Milano bene. Piccole perle di saggezza, tra cui: "Avvocati, calcio e amore / sono fonti di dolore”. Versi semplici, ma che servono a ben riassumere anche la situazione politica attuale sotto la Madonnina riguardo uno dei progetti più importanti, e qualificanti, per il futuro di Milano: il nuovo stadio di San Siro. Con la pandemia che non accenna a placarsi, con la città di nuovo in zona rossa, vuota e, triste anche solo a camminarci, di progetti politici “per far sognare” in vista delle elezioni non ce ne sono. Ai milanesi basterebbe qualche vaccino in più, qualche ristoro in più. L’unico tema che possa accendere la fantasia (e anche la voglia di discutere) dei milanesi è il destino del vecchio caro Meazza, e l’attesa per il nuovo impianto-quartiere. Ma attualmente il progetto, più che far sognare, è impastoiato tra avvocati e architetti e ingegneri e uffici comunali. Per non parlare dei comitati civici stile “Nimby”. Indici di fattibilità, edificabilità, occupazione del suolo e tutto il resto. Tutta roba tecnica, che toglie un argomento alle campagne elettorali (meglio sorvolare?) ma che non cancella la domanda di fondo: la politica milanese vuole o no il nuovo stadio? La risposta, purtroppo, non è chiara. E’ fumosa come le idee con poca linearità sanno essere.

Pubblicità

Pubblicità