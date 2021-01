Non tutto è lista civica quel che luccica. Il gioco “giovane” di Beppe Sala

Più che la lista civica per Beppe Sala, la si potrebbe definire ironicamente la lista di distanziamento sociale di Sala dai professionisti della politica. (Intesi in questo caso i partiti di sinistra). Mancano diversi mesi alle elezioni comunali e ancora non si sa se si voterà a maggio o dopo l’estate a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid, ma sono già cominciate le frizioni per le liste elettorali che dovranno sostenere il sindaco nella corsa per il secondo mandato. E non sono in pochi nel Partito democratico a guardare con timore alla lista del sindaco, che potrebbe sottrarre voti ai candidati del Pd. Come già annunciato da Beppe Sala in un’intervista al Corriere, la sua lista farà leva sui (più) giovani, per puntare su un rinnovamento generazionale e creare una classe dirigente. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Foglio, a guidare la lista civica del sindaco Sala dovrebbero essere Martina Riva ed Emmanuel Conte. Martina Riva 27 anni, laurea in Giurisprudenza, praticante nello studio legale Ashurst, già candidata alle europee con +Europa e nel 2016 capogruppo della Lista civica Noi Milano per il Municipio 7, dove è stata eletta consigliera. Impegnata nel sociale con l’associazione Città costituzione all’interno delle carceri milanesi di Opera e di Bollate, è stata capo scout e ha sempre portato avanti le istanze generazionali. Da consigliera municipale, è stata al centro di una polemica sulla costruzione di una moschea nel parco di Trenno di via Novara a cui si è opposta. “Qualunque scelta futura deve prima fare i conti con una modifica della legge regionale che disciplina la localizzazione dei luoghi di culto, ancora troppo limitante e dannosa sia per gli interessi dei cittadini, sia per la libertà religiosa”, disse per motivare il suo veto alla moschea.

