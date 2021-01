Il Pd prova a fare “hub”, ma Beppe Sala lo dribbla da tutte le parti

Il Partito democratico in Lombardia vorrebbe trasformarsi in un tavolo di incontro e mediazione tra tutte le realtà che comporranno la coalizione di centrosinistra a sostegno del sindaco. Lui però fa da solo

Chi non ha testa abbia gambe, si dice degli smemorati. Tradotto nella politica odierna, dove i leader contano tanto (e forse troppo) e i partiti contano poco (e forse troppo poco), si potrebbe dire che chi non ha idee deve usare le mani per stringere reti. Così, invece delle care vecchie mozioni, piattaforme, dei cari vecchi programmi e ordini del giorno, in Lombardia il Partito democratico vorrebbe trasformarsi in un hub: il padrone di un tavolo di incontro e mediazione tra tutte le realtà che comporranno la coalizione di centrosinistra a sostegno di Beppe Sala sindaco.

