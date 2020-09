Ferrari, bisogna cambiare tutto

Quando si avvicinava il Gran Premio d’Italia, Enzo Ferrari diventava intrattabile. Cominciava a pensarci mesi prima, come ricorda suo figlio Piero: “Monza si corre a settembre e mio padre incominciava ad aprile maggio a chiedere: per Monza che motore abbiamo? Che cosa facciamo di speciale per Monza? Investiva sempre per il GP d’Italia, era la gara in cui voleva dimostrare di essere competitivo e voleva cercare di vincere”. Per Enzo Ferrari, va ricordato, il secondo era il primo degli ultimi....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.