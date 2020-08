Toto Wolff, l’uomo che non sa perdere mai

Toto Wolff è un uomo che non vorrebbe perdere mai, anche perché è certamente la cosa che gli riesce peggio. Quando vince, il team principal della Mercedes sa essere spiritoso, simpatico, morbido come un maglioncino di cachemire. Quando perde gli escono gli aculei e il maglioncino si trasforma in carta vetrata. Va detto che in pista gli è capitato piuttosto raramente negli ultimi anni, con la Mercedes che ha conquistato 93 dei 126 Gran premi dell’èra ibrida corsi fin qui....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.