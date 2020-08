L’argento non si addice ad Antonio Conte. Intanto perché è il colore del secondo posto, ovvero della sconfitta, che lui vive come “un lutto temporaneo per me e per la mia famiglia”. E poi perché è un colore che ricorda il grigio, la sfumatura, la complessità, concetti difficili da trasmettere a un gruppo di venticinque teste, venticinque personalità diverse, a volte persino venticinque nazionalità (esageriamo, ma non troppo: nella rosa dell’Inter 2019-2020, conteggiando anche l’austriaco Lazaro andato via a gennaio,...

