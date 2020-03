Due minuti di sport da guardare a casa

Pochi minuti possono essere sufficienti per raccontare una grande storia sportiva. E soprattutto in questo momento in cui lo sport è meglio non praticarlo all'aperto e le nostre case sono vissute come mai lo sono state in questi anni, ascoltare lo sport può essere un buon metodo per "tenersi in allenamento", per trovare l'ispirazione per muoversi quando l'emergenza coronavirus sarà finita. È da quando il Foglio sportivo è nato che Mauro Berruto racconta lo sport attraverso i libri. Lo fa nella rubrica “Storie di storie” ogni quindici giorni nel nostro supplemento sportivo, e adesso ha iniziato a farlo sui social, con dei video che il Foglio online rilancerà quotidianamente

Storia n. 3: Kareem Abdul-Jabbar & Coach Wooden: “tese-e-comode”, ovvero della bellezza del prendersi cura dei dettagli

dal libro "Coach Wooden and me. 50 anni di amicizia dentro e fuori dal campo"

Storia n. 2: Pietro Mennea e Carlo Vittori, andare oltre l’immaginabile

Storia n. 1: Niccolò Campriani, “Ricordati di dimenticare la paura”

dal libro: "Ricordati di dimenticare la paura. Cosa fa di un atleta un uomo felice"