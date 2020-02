Magnini assolto, giustizia è davvero fatta

Il doping produce danni allo sport, i professionisti dell’antidoping, parafrasando Leonardo Sciascia, ne fanno altrettanti. Filippo Magnini, ex nuotatore italiano tra i più rappresentativi, bi-campione mondiale (2005-2007) dei 100 stile libero, già storico capitano azzurro, ex fidanzato di Federica Pellegrini e ora compagno dell’ex velina Giorgia Palmas, è stato assolto dal Tas (Tribunale arbitrale dello sport) di Losanna, dall’accusa di doping, con pagamento delle spese processuali a carico del Tna, cioè il Tribunale nazionale antidoping italiano. In soldoni, nel vero...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.