Super Bowl, istruzioni per l'uso

Cento Super Bowl

Come succede ogni anno, alla fine si riduce tutto a una partita. La finale di campionato di uno sport tutto americano, che però trascende regolarmente i suoi confini per trasformarsi in uno degli eventi più seguiti al mondo. Il Super Bowl è ormai parte del senso comune: per i suoi eccessi, per i soldi che ci girano attorno e che si avvicinano molto a quelli di una manovra finanziaria, per la guerra milionaria degli spot, per il rituale pop dell’Half Time Show, quest’anno affidato a due icone come Shakira e Jennifer Lopez, e anche per il lato sportivo.

A fronteggiarsi sul campo dell’Hard Rock Stadium di Miami, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, ci saranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs: le due squadre più forti della stagione, secondo molti osservatori. Niente spazio, dunque, per polemiche come quelle dello scorso anno, quando un’azione controversa nella semifinale tra New Orleans Saints e Los Angeles Rams aveva innescato discussioni molto simili a quelle italiane intorno al Var, seguite pure da un cambio di regolamento.

Gli ingredienti per un’edizione appassionante ci sono tutti, a cominciare da un anniversario d’eccezione: sono infatti passati cento anni dalla nascita della National Football League, l’attuale lega professionistica di questo sport, che tra i suoi antenati vanterebbe il rugby e, strano a dirsi, il nostro calcio. E nell’anno delle elezioni presidenziali americane, in quella partita parallela giocata a suon di spot e milioni, sono pronti a entrare anche il Presidente Donald Trump e il candidato democratico ed ex sindaco di New York Mike Bloomberg. I due contendenti avrebbero infatti acquistato spazi pubblicitari per un minuto ciascuno, al costo di dieci milioni di dollari.

Viene allora da chiedersi se non sia il destino ad aver condotto in finale i San Francisco 49ers, la squadra in cui militava quel Colin Kaepernick che aveva iniziato a non alzarsi in piedi durante l’inno americano proprio in protesta contro le politiche di Trump, e che ora è fuori dal giro mentre l’America si divide nell’attribuire le colpe a lui o ai timori dei vertici NFL.

Del resto, fa tutto parte del fascino del Super Bowl: c’è lo sport, e c’è molto altro. C’è dentro una nazione intera, che tuttavia mantiene per il momento gli occhi puntati su due squadre che lasciano presagire una delle finali più interessanti di sempre.